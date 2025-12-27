M¡½1Ä¾Á°ÈÖÁÈ¤Ç¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌö¿Ê¤ò¡ÈÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡É·Ý¿Í¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÁÆ¤¤»þ¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤ÈÀä»¿
¡¡M¡½1Í¥¾¡¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎHBCËÌ³¤ÅÙÊüÁ÷¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹ÃÌ¡ª¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦56¡Ë¤ÇÌö¿Ê¤òÅªÃæ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖM¡½1¡×Ä¾Á°¤Ë¼ýÏ¿¤·¡¢·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âº£¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ö¤Ù¤·Ý¿Í¤òÁª¤Ö¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñµÄ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦ÆÁ°æ¤¬¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÍ¥¾¡Í½ÁÛ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤È¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÏËÜÅö¤Ë°ì¤«È¬¤«¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é2ÁÈ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤¤¤Î°ìÈÖ¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤¬5¡¢6Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÁÆ¤¤»þ¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤È°ÊÁ°¤«¤éÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀÖÌÚ¤¬¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¡£1¿Í¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¥Ü¥±¤Æ¡£²£¤Î¥¥à¥é¤¯¤ó¤¬¡È¡û¡û¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¡ºÍ¤¬¿·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡£Â¾¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎºÇ±¦Íã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¤¿¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡¦ÉðÃÒ¤«¤é¤â¡Ö¤ª´«¤á·Ý¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤È¡Ö¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤Î2ÁÈ¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏºòÇ¯¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÌö¿Ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥«¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£