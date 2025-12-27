¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¡¡¿¹³î¹Ô¤¬½éÀï¤ÇÉüµ¢¸åºÇÂ®¤Î»îÁö£³¡¦£²£µ¤ò½Ð¤·¤Æ£²Ãå¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÊÀî¸ý¡¢£²£·Æü¡Ë
¡¡³«ºÅ½éÆü£¸£Ò¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£µ´ü¡á¤¬»îÁö¤Ç£³¡¦£²£µ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢£³Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÊ¿ÅÄ²í¿ò¡ÊÀî¸ý¡Ë¤È¿Íµ¤¤òÊ¬¤±¤¿¡£»îÁö£²£µ¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î£²£³¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£¶ÈÖ¼ê¤«¤é¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤«¤±¤¿£±¼þ£³³Ñ¤ÇÂ¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢£´³Ñ¤ÇÂç¤¤¯Î®¤ì¤ëÉÔÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î¥¤µ¤ì¤¿£¶ÈÖ¼ê¤«¤éÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î¶â»³¼þÊ¿¡Ê°ËÀªºê¡Ë¤ò£¶¼þ£´³Ñ¤Çº¹¤·¤ÆÊ¿ÅÄ¤Î£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½øÈ×¤ÎÀÜ¿¨¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£³ê¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡£ÀÜ¿¨¤·¤¿¤»¤¤¤«¤Ê¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È°¤¯¤Ê¤¤¡£»îÁö¤â½Ð¤¿¤·¡££Æ¸å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤±¤É¡¢£²ÆüÌÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡×¤È¾å¡¹¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ê¤é£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£