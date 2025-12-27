»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤¬SNS¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡¡²¦¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç»î¹çÃæ»ß¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÌµÇ°¡ÖPPVÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBA¡õWBCÅý°ìÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡¢25¾¡16KO2ÇÔ¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹çÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊýÂô»³µï¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¤¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê36¡á¥á¥¥·¥³¡¢23¾¡13KO6ÇÔ2Ê¬¤±1Ìµ¸ú»î¹ç¡Ë¤ËÄ©ÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï26Æü¤Î¸ø³«·×ÎÌ¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡£¶½¹Ô¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÊÆ¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬Ãæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥®¥Ü¥ó¥º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦¼Ô¤Ï·×ÎÌ¸å¤Î¿©»ö¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥®¥Ü¥ó¥º»á¤Ï¡ÖÁ´¤Æ½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ßÄ²¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°ß¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä´»Ò¤¬°¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡IBF¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢vs»ûÃÏ¤Î¾¡¼Ô¤Ë»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ±µé3°Ì¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê34¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤ÏÉüµ¢¸å¡¢»ØÌ¾»î¹çÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê»ûÃÏ¤ÏÀ¤³¦Ä©Àï¤òÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡ÖPPVÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Á¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö²¦¼Ô¤Î»ñ³Ê¤Ê¤¤¤è¤Í¡ªÃÄÂÎ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï²¦¼ÔÇíÃ¥¤·¤Æ¡ª²¦¼Ô·èÄêÀï¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£