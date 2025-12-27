¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÛÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡¡¤Ä¤¤¤ËÊÄ´Û¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡ÄÌÜ¹õ¤Ç¤Î45Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÁ´¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÊÄ´Û¤·¡¢¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¸°¤òÊÖµÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÛÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡¡¤Ä¤¤¤ËÊÄ´Û¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡ÄÌÜ¹õ¤Ç¤Î45Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÁ´¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸ø¼°X¤Ç¡¢¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡ÄÌÜ¹õ¤Ç¤Î45Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÁ´¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤ËÀ³¤àËâÊªÃ£¤â°ú¤¾å¤²¤ë¤¾¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤ÎÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢2024Ç¯1·î¤Ç¸½ÃÏ¤òÂàµî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÊÄ´Û¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î11Æü¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Å·ÃÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅ¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¼¯ÌÄ´Û¤Îº²¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ï1980Ç¯¤Ë³«´Û¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤Ë¤Ï¡ÖÊÆÊÆCLUB¡×¡ÖTHE MODS¡×¤Ê¤É¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖLUNA SEA¡×¡ÖGLAY¡×¤é¤¬µòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼¯ÌÄ´Û¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û