¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯´Ö¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ð¥º¤ê¥ï¡¼¥É¡×5Áª
¡¦¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¿¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡¦¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤«¤º¤¬Ãã¿§¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¡×¡¿¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊTBS¡Ë
¡¦¡ÖÌÂ¤ï¤»¤ó¤Ê¤è¡×¡¿¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë
¡¦¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¡¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë
¡¦¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤ÈÍ¾Íµ¤ÇÊú¤±¤Þ¤¹¡×¡¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
Ë§º¬µþ»Ò¼ç±é¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬±é¤¸¤¿¹¾Ã¼Âí¾»¤¬¤è¤¯È¯¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¡£°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤ÇÎä¤¿¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÈÂí¾»¤µ¤Þ¡É¤Î¾È¤ì±£¤·¤â¤Î¤¾¤¯¤è¤¦¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ë¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÂí¾»¤µ¤Þ¤Î¸ýÊÊ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡×
¡¦¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¿»÷¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡ª¡×
²ÆÈÁ¡õÃÝÆâÎÃ¿¿W¼ç±é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤¬1ÏÃ¤ÇÊü¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¡£Äâ¼ç´ØÇò¤Ê¾¡ÃË¤¬Èà½÷¤Î¼êÎÁÍý¤ËÊü¤Ã¤¿Ìµ¼«³Ð¤Ê°ì¸À¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¡¢¾¡ÃË¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤òÆ²¡¹¤È¤¤¤¨¤ë¾¡ÃË¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤È¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¡¢¹âÅÄ´²¡ÊÀÖÀ¾¿Î¡Ë¤¬¡¢ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤ËÊü¤Ã¤¿°ì¸À¡£ÉáÃÊ¤Ï·É¸ì¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤ëÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤Ø¡¢ËÜ²»¤¬°î¤ì½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÇË²õÎÏ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡×
¡¦¡Ö¤º¤Ã¤È·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤À¤±´¶¾ð¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¥¿¥á¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©¤ÎÅÚº´ÊÛ¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶Á¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¸À¤Ç¼«Ê¬¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¡¦¡ÖËèÄ«¡Ø¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡Ù¤òÊ¹¤¤¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤«¤é¡¢ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÁª½Ð¡£Ìë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤âÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿·Ä»Ê¡£¶Ã¤¯¿ý¤òÊú¤´ó¤»¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¡¢Í¾Íµ¤ÇÊú¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÇ÷¤ê¡¢ÌåÀä¤ÎÀ¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤³¤Î°ì¸À¤Ç¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ë¾Â¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¤½¤Î»þ¤Î·Ä»Ê¤ÎÀº°ìÇÕ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡×
¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤³¤ÈÄ¹ÉÍ¹Æà¤ÎÈ¯¸À¡£Î¾ÎÙ¤ËÃËÀ»²²Ã¼Ô¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¾¼ê¤ËÃË¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Î¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¹ç¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤³¤ì¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯Îõ¡×
¡¦¡Ö¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤ÞÀá¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
BMSG¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¡ÊBMSG¸ø¼°YouTube¡¿ÄÌ¾Î¡§¥é¥¹¥Ô¡Ë¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£¹ç½ÉÃæ¤Ë¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎADAM¡Ê¸½ºß¤ÏSTARGLOW¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¬¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ÎÁÍý¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¡Ö¥¹¥á¥ê¥ó¥°¡×¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¹ç½ÉÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡Ö¥é¥¹¥Ô¤ÇÆÍÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿¥à¡¼¥Ö¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¡ÊNetflix¡Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¤¢¤â¡ÊAMO¡Ë¤Ë¤è¤ë¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¤Ç¤½¤Î¿å¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥¥ì¤¿Baby¡Ê¥æ¥ê¥¢¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢¼ò¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¹ÔÆ°¤È¶¦¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÁÇ´é¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥·¡¼¥ó´Þ¤á¤Æ¶¯Îõ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¦¡ÖBaby¤Á¤ã¤ó¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤¿¡×
SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÎ®¤Î¡ÈË«¤á¸ÀÍÕ¡É¤âÁª½Ð¡£»²²Ã¼Ô¡¦YURI¡Ê¥æ¥ê¡¿¸½ºß¤ÏHANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê²ÎÀ¼¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¶«¤ó¤À°ì¸À¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¡×
¡¦¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¬¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë°î¤ì¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡ÊPrime Video¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥Ò¥í¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ç½÷À¿Ø¤ÎÃíÌÜ¤òÆÈÀê¤·¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤¿¥ï¡¼¥É¡£Ç¯Îð¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥Ò¥í¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤¤Ã¤Æ¤Î¥â¥ÆÃË¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¤ÏX¡Ê¸µÎø¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤ß¤æ¤¦°Ê³°¤¬Á´°÷¥Ò¥í¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¡È¥Ò¥í¥¥ó¥°¥À¥à¡É¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö»ä¤â¥Ò¥í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥â¥ÆÅÙ¤¬ÅÁÀâµé¡×
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤Î¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ ¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁÏÀß¡£ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÁ´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Á´20ÉôÌç°Ê¾å¤Î¾Þ¤ÇÃÏ¾åÇÈ¡¦ÇÛ¿®¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÉ¾²Á¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤¬¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡§2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¢¡¡Ö¥Ð¥º¤ê¥ï¡¼¥É¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡×ÉôÌç5Áª
