ものまねタレントのキンタロー。さん（44）が2025年12月24日、自身のインスタグラムを更新。元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）、同じく元AKB48でタレントの板野友美さん（34）との3ショットを披露した。

「びっくりサプライズ登場」

キンタロー。さんは、前田さんと板野さんの間に立ち、ポーズをとる3ショットを投稿した。「前田敦子さん＆板野友美さんの初ディナーショー」「なんと！！キンタロー。びっくりサプライズ登場させていただき とんでもないあっちゃんものまねドリームです！！」と喜びを明かした。

また、「あっちゃん＆ともちん＆温かいお客様スタッフさんありがとうございます」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、キンタロー。さんはチェック柄の衣装を着用。ステージをバックに、白いミニ丈の煌びやかな衣装の前田さんと板野さんの間に立ち、笑顔の3ショットを披露していた。

この投稿には、「あっちゃん顔小さーーーー」「可愛くてビビる」「かわええセンター」「夢が叶って良かったね」「とても素敵です」といったコメントが寄せられていた。