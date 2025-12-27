¡ÚÍè½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÍ×Ãí°Õ¡¢FOMCµÄ»öÍ×»Ý¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢º£½µ¤«¤éÀ¤³¦¤Î¼è°ú»²²Ã¼Ô¤¬»Ô¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢1·î1Æü¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËµÙ¾ì¡£Âè1¶âÍËÆü¤ÎÈ¯É½¤¬Â¿¤¤ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ä¡¢´ðËÜÅª¤ËÂè1±Ä¶ÈÆüÈ¯É½¤ÎÊÆISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤â5Æü¤«¤é¤Î½µ¤ËÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£½µ¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜºàÎÁ¤Ï30Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë12·î9Æü¡¢10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ(FOMC)¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤Ç¤¹¡£12·î¤ÎFOMC¤Ç¤Ï»Ô¾ì¸«ÄÌ¤·ÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëFF¶âÍøÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤¬0.25¡ó°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢3.50-3.75¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íø²¼¤²¤Ï3²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤ä¤ä¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢FF¶âÍø¤ÎÄÉ²ÃÄ´À°¤ÎÄøÅÙ¤È»þ´ü¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿µ½Å¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤Ï10·î28Æü¡¢29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FOMC¤Ç¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï9ÂÐ3¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥é¥óÍý»ö¤¬0.5%Íø²¼¤²¤ò¼çÄ¥¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶ä¤Î¥·¥å¥ß¥Ã¥ÉÁíºÛ¤È¥·¥«¥´Ï¢¶ä¤Î¥°ー¥ë¥º¥ÓーÁíºÛ¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥ó»á¤È¥·¥å¥ß¥Ã¥É»á¤Ï10·î¤ÎFOMC¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Î¼çÄ¥¡¢¥°ー¥ë¥º¥Óー»á¤¬¿·¤¿¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¼çÄ¥¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª12·î¤ÎFOMC¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·(SEP:Summary of Economic Projection)¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ò´Þ¤á¤¿Á´19Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¦¤Á¡¢6Ì¾¤¬12·î¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡¢7Ì¾¤Ï2026Ç¯Ãæ¤ÎÍø²¼¤²¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü¶âÍø»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤«¤é¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï2026Ç¯Ãæ2²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬Ãæ±ûÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æº£²ó¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬º£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤äSEP¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¿¥«ÇÉ¤Ê»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤À¤È¥É¥ëÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢12·î31ÆüµÚ¤Ó1·î2Æü¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«¤È»°¤¬Æü¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¡¢ÆüËÜ¤Î¼è°ú»²²Ã¼Ô¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°Àª¤Ï1Æü¤Î½ËÆü°Ê³°¤ÏÉáÄÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢±ß¤¬¤é¤ß¤ÎÄÌ²ß¥Ú¥¢¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ2019Ç¯1·î3Æü¤Ë¥É¥ë±ß¤Ï¤ï¤º¤«5Ê¬¤Û¤É¤Ç1¥É¥ë=108±ß92Á¬¤«¤é104±ß87Á¬¤Þ¤ÇÌó4±ß¤ÎµÞÍî¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¼è°ú¤¬´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°À°Ê¾å¤Î¼è°úÃíÊ¸¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«¤ä3¤¬Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
