¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Û¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤¬½é¹õÀ±£¸Ãå¡¡¡Öµ¤Æñ¤·¤µ¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤¬²ÝÂê»ØÅ¦
¢¡Âè£´£²²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡£±£·Ç¯¤Ë£Ç£±¤Ë¾º³Ê¤·¤¿£²ºÐÀï¤Ï²´ÇÏ£±£¶Æ¬Î©¤Æ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤ÇËÌÂ¼Í§°ìµ³¼êµ³¾è¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¡Ê·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢¸åÊý¤«¤éËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢£¸Ãå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÇÏ¡¢µþÅÔ£²ºÐ£Ó¤ËÂ³¤¯Ìµ½ý£³Ï¢¾¡¤Ç¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼Í§µ³¼ê¤ÏºòÇ¯¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¡¢µÈ²¬Ä´¶µ»Õ¤ÏÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡Ê¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ë¤ËÂ³¤¯£²ºÐ£Ç£±£²½µÏ¢Â³À©ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¼êµ³¾è¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ½ý£²Ï¢¾¡¤Ç£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££±£·Ç¯¤Î£Ç£±¾º³Ê¸å¡¢£±Àï£±¾¡ÇÏ¤ÎÀ©ÇÆ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿·¼ï²´ÇÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢»º¶ð½é¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï¡¢£²Ê¬£±ÉÃ£°¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡Ê¥È¥à¡¦¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡Ê´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¡á£¸Ãå¡Ë¡Öµ¤Æñ¤·¤µ¤ò¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤é¾¯¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥È¤â½Ð¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â½Ð¤»¤º¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤á¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ïÍÑ¤Ê¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤Æñ¤·¤µ¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ê¥Æ¡¼¥ª¡¼¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢³Ú¤Ë¥Ï¥Ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹¤âÍî¤È¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤ÎÉ¤¯£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎµÓ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤ÇÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¼ê¡Ê¥Î¥Á¥§¥»¥é¡¼¥À¡á£±£°Ãå¡Ë¡Ö¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾å°Ì¿Ø¤Î¤½¤Ð¤Î¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾è¤Ã¤¿ÇØÃæ¤Ï½Å¾Þµé¡£º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×