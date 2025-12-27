TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¤­¤ç¤¦¤¬²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÅìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£

Âçºå¤Ëµ¢¾Ê
¡ÖÎ¾¿Æ¤È¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¤È¤«¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

¶õ¤ÎÊØ¤â¡¢¤­¤ç¤¦¤¬¹ñÆâÀþ¡¦²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î½ÐÈ¯¥í¥Ó¡¼¤ÏÄ«¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²­Æì¤ËÎ¹¹Ô
¡ÖÀÐ³ÀÅç¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Ë¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡ËÂç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î½Ð¹ñ¤â¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥»¥ÖÅç¤ËÎ¹¹Ô
¡Ö¡ÊQ.²¿¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡©¡Ë¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤È±Ë¤°¤³¤È¡×
¡Ö¡ÊQ.²¿¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¡©¡Ë¸½ÃÏ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×

¥Ï¥ï¥¤¤ËÎ¹¹Ô
¡Ö³¤¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç±Ë¤¤¤À¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤ë¡×

±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÈÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤Ï¤­¤ç¤¦¤À¤±¤Ç¡¢9Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½Ð¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£