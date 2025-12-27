¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Û5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥É¥ê¥Ê¡¼¥È¤Ï5Ãå¡¡ºä°æ¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡»©·î¾Þ¤ÈÆ±ÉñÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2ºÐG1¡Ö¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡×¤¬27Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥É¥ê¥Ê¡¼¥È¤Ï5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï1Àï1¾¡¤ÇÃ±¾¡7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬À©¤·G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¢3Ãå¤Ï9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤Ï7Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤Ï8Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿ºä°æ¤Ï¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£Æ»Ãæ¤Î¥ê¥º¥à¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤ÏÉã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡¢Êì¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÊì¤ÎÉã¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥³¡¼¥º¥¦¥§¥¤¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»2Àï2¾¡¡£¿·¼ï²´ÇÏ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢»º¶ð½é¤ÎG1À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¾¾»³¤ÏJRA¡¦G1ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£¿ù»³À²µª»Õ¤ÏÆ±7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¡Á°¿È¤Ï1984Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¸¥ª¤¿¤ó¤ÑÇÕ3ºÐÌÆÇÏS¡×¤Çµ÷Î¥¤Ï1600¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤¬91Ç¯¤è¤êº®¹ç¤Î2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¡£2014Ç¯¤«¤éÃæ»³³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢17Ç¯¤ËG1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¤Ï¤Î¤Á¤ÎG1ÇÏ¤¬Â¿¿ô½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£