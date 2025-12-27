¡Ú ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Û¡Ö¿·¥Í¥¿¡×Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿¡Ö¾Ð¤¦¤ÎÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÂº·É¡×
¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Û¡Ö¿·¥Í¥¿¡×Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿¡Ö¾Ð¤¦¤ÎÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÂº·É¡×
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¹¤´¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿·¥Í¥¿¡¡Mrs. GREEN APPLE ¤ÎÂç¿¹¤µ¤ó¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿¹¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÅöÏÇ¤µ¤»¤ë½ÐÍè±Ç¤¨¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤«¤éÃ¡¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Èº©´ê¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤¦¤ÎÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö½ÄÈý¤³¤³¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖËè²óÅ·ºÍ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢ÅÙ¶»¤Èµ»¤ÎÁÐÊý¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û