¡¡Âè42²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê27Æü¡¦Ãæ»³11R2000¥á¡¼¥È¥ë¼Ç16Æ¬¡¢G1¡Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡Ë¤¬2Ê¬1ÉÃ0¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÂ³¤¯2Àï2¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢1Ãå¾Þ¶â7ÀéËü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¾»³µ³¼ê¡¢¿ù»³À²µªÄ´¶µ»Õ¤È¤â¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹½é¾¡Íø¡£
¡¡ÃæÃÄ¤Î¥¤¥ó¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤ó¤À¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡¢»Ä¤ê200¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç³°¤Ø¿ÊÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤Ç4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤ò3/4ÇÏ¿È°ú¤Î¥¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤¬¤µ¤é¤ËÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Î3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£