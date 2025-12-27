¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¡×DEppa¡¡¤Î¤É¤Î¼ê½Ñ¤ò¸øÉ½¡¡¤¬¤óµ¿¤¤¤â¡Ö°À¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê·Ð¤ÆÉüµ¢¤Ø
¡¡ÃËÀ3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¡×¤ÎMC¡¢DEppa¡Ê43¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯10·îº¢¤«¤é¤Î¤É¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£·î23Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢°À¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡DEppa¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö10·î¤Î¸åÈ¾¤«¤é¹¢¤ÎÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ë¿Ç¤ÆÄº¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Í¡×¤È11·î¤ËÆþ¤ê²¿ÅÙ¤«¿Ç»¡¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¢Æ¬ÇòÈÄ¾É¤â¤·¤¯¤Ï¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢12·î22Æü¤«¤éÆþ±¡¡£23Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö´â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°À¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¡¡Á¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¤â¤·´â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤À¤±¡ª¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¹¢¤âËüÁ´¤Ë¡ª¡ª¡ª¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ2026Ç¯¤òÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£