¡Ú¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÆþ¤ê2026Ç¯Ê¡ÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·½Õ¸ÂÄê¡Ö¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È¡×¤â¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é26Ç¯1·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢´³»Ù¤Î"¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë"¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·½Õ¸ÂÄê¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´³»Ù¤Î¡Ö¸á¡×¤ä¶ÀÌß¤Ê¤É¡¢¿·½Õ¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¾Æ²Û»Ò
µ¢¾Ê¤Î¼êÅÚ»º¤ä¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È3ÉÊ¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Ê¡ÂÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·½ÕÊ¡ÂÞ¡Ê28¸ÄÆþ¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡Ë
Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´³»Ù¤Î"¸á"¤È¡¢Àµ·î¤é¤·¤¤"¶ÀÌß"¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì5¼ï¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2200±ß¡£
¤Ê¤ª¡¢Ê¡ÂÞ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¤ß¤¯¤¸ÉÕ¤³¨ÇÏ¥¯¥Ã¥¡¼¡Ê10¸ÄÆþ¡Ë
26Ç¯¤Î´³»Ù"¸á"¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ·¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¶ÀÌß¤È¸á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÂ¦¤Î¥Ä¥áÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï´ê¤¤¤´¤È¤¬½ñ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¦¼·Ê¡¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¥Ð¥Ã¥°¡Ê7¸ÄÆþ¡Ë
¿·Ç¯¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊ¡¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡£¼·Ê¡¿À¤ËÊ±¤·¤¿¾·¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡¢7¼ï¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï756±ß¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·½ÕÊ¡ÂÞ¤È¼·Ê¡¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Ï¸¶ºàÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡°æ¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦Ä»¼è¸©¤Ë¼è°·Å¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
