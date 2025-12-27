¡Ú¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²2026¡Û¤¢¤¹28Æü～1·î12Æü¡¡¤¤¤Ä¤É¤ÎÊý³Ñ¤ò¸«¤ë¡©1997Ç¯¤Î¡Ö¤¢¤Î×ÂÀ±¡×¤¬´Ø·¸¤«¡©¡Ú¿¿Åß¤ÎÀ±¶õ´Ñ»¡¡Û
¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¤Î°ìÈÌÅª¤Ê½Ð¸½»þ´ü¤Ï12·î28Æü¤«¤é1·î12Æüº¢¡¢¶ËÂç¤Ï1·î4Æü¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ÎÊý¸þ¡©
Î®À±¿ô¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ËÂç¤ÎÁ°¸å1ÆüÄøÅÙ¤Ç¡¢ºÝ¤À¤Ã¤ÆÎ®À±¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¶ËÂç¤Ï¡¢¿ô»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
Å·Ê¸³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢»³ÍÛ³Ø±àÂç³ØÃÏ°è¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¤ÎÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ï¡¢¶ËÂç¤Ï1·î4Æü¸áÁ°6»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¤Î½Ð¤¬¶á¤¯¡¢¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¸áÁ°3»þ～5»þ¤¯¤é¤¤¤¬¥Ôー¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ëþ·î¤¬°ìÈÕÃæÌë¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤ÏÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ÏËþ·î¤âÀ¾¤Î¶õ¤ËÄã¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¤òÇØ¤Ë¡Ê·úÊª¤Ç·îÌÀ¤«¤ê¤ò¼×¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡ËËÌ¤Î¶õ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¸«¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤ó¤ÊÎ®À±·²¡©
¨¡¨¡¡Ö¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎ®À±·²¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ø¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¡Ù¤Ç¤¹¡£°ìÈÕ¤ÎÎ®À±¤ò¡¢Æ±¤¸ÀÅ»ß²è¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÄãÄ´¤Ç¡¢²èÁü¤ÎÄÌ¤ê¡¢´ÑÂ¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï7¸ÄÄøÅÙ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö2025Ç¯1·î4Æü¡¢3Æü¤«¤éÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤¬¡¢¶ËÂç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô»þ´Ö·Ð²á¤·¤Æ¡¢Êü¼ÍÅÀ¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
À±¶õ¤Î¤É¤ÎÊÕ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤¤¡©
¡ÊÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¤·¤Ö¤ó¤®ºÂ¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¤ê¤å¤¦ºÂ¡Ù¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÊü¼ÍÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÌÀ¤ë¤¤À±¡¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êü¼ÍÅÀ¤«¤é»ÍÊýÈ¬Êý¤ËÎ®À±¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢À±ºÂ¡¦À±¡¹¤òÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÌÅÍ¼·À±¤¢¤¿¤ê¤ò¤Ü¤ó¤ä¤êÄ¯¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡ÊÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÎ®À±·²¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ê¤Ï¤º¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢Í½Â¬¤¬Æñ¤·¤¤½ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¤·¤Ö¤ó¤®ºÂ¡Ù¤È¤¤¤¦À±ºÂ¤Ï¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î®À±·²¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ø¤·¤Ö¤ó¤®ºÂ¡Ù¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤ÏÊÉÌÌ»ÍÊ¬µ·ºÂ¡ÊÊÉÌÌ»ÍÊ¬µ·¡§Å·ÂÎ¤Î°ÌÃÖ·×Â¬¤Î´ï¶ñ¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ±ºÂ¤Ï¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñºÝÅ·Ê¸³ØÏ¢¹ç¤¬¡¢Àµ¼°¤ÊÀ±ºÂ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ±ºÂ¤òÇ§Äê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î®À±·²¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤Æ¸½ºß¤â¤·¤Ö¤ó¤®ºÂ¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÎ®À±·²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥À¥¹¥È¡×¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë×ÂÀ±¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î¤¢¤Î×ÂÀ±¡©
¡ÊÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÎ®À±·²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¥À¥¹¥È¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë×ÂÀ±¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1997Ç¯¤ËÁÔÂç¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡¢¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤¬¤½¤Î¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤¬1997Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤½¤Î×ÂÀ±¤¬¡Ú²èÁü③¡Û¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÆÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢13ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤¤¤¿Ãæ³Ø¹»¡ÊÆàÎÉ»ÔÆâ¡Ë¤Î²°¾å¤ËË¾±ó¶À¡Ê¸ý·Â20cm¡Ë¤ò±¿¤Ó¡¢×ÂÀ±¤Î¥³¥Þ¡Ê³Ë¡Ë¤Î³ÈÂç¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡×
¡Ö×ÂÀ±¤ÎÈø¤ò´Þ¤ó¤ÀÁ´ÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÊý¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏË¾¤ß¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¡Ê¥³¥Þ¤«¤é¥À¥¹¥È¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ë¤ò³ÈÂç¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤ò¡¢1997Ç¯¤ËRSK¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ø×ÂÀ±¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤À±¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÄ¹¤¤Èø¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈø¤¬¤Ç¤¤ë²áÄø¤¬²¬»³¸©³ûÊýÄ®ÃÝÎÓ»û»³¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ç¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤â½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù
¡Ø¤³¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤Î¹â¹»¶µÍ¡¡¢ÎëÌÚÊ¸Æó¤µ¤ó¤é7¿Í¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤é¤ÏÃÝÎÓ»û»³¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Î91¥»¥ó¥ÁÈ¿¼ÍË¾±ó¶À¤Ë¥¦ー¥×¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÐ¸÷»£±ÆÁõÃÖ¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¡¢×ÂÀ±¤ÎÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù
×ÂÀ±¤ÎÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ê1997Ç¯¤Î¥Ë¥åー¥¹µ»ö¡Ë
¡Ø¤³¤ÎÆ¬¤ÎÉôÊ¬¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï³Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ê¤¬¿á¤½Ð¤·¤ÆÈø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑÂ¬¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¥Á¥ê¤ËÈ¿¼Í¤·¤¿ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ï³Ë¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÐ¸÷¤»¤º¡¢±ó¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤·¤À¤¤¤ËÊÐ¸÷¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
¡Ø¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï³Ë¤«¤é¤Ï¤Ê¤ì¤¿¥Á¥ê¤¬¤Ï¤¸¤á¿ô¥ß¥êÄøÅÙ¤ÈÂç¤¤¯¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤Ë¾®¤µ¤¯Ê¬Îö¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥¯¥í¥óÃ±°Ì¤Î¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤Ï¤¯¤Ä¤¬¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
×ÂÀ±¤Î¥Á¥ê¤¬¤Ç¤¤ë²áÄø¤ò°ìËç¤Î±ÆÁü¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Êª¼Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
1997Ç¯¤Î¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤òÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¡¢¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
ーÊÆÅÄ¤µ¤ó¡¢¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë1997Ç¯¤Îµ»ö¤ò¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê»³ÍÛ³Ø±àÂç³Ø¡¡ÊÆÅÄ¿ðÀ¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅö»þ¤Îµ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Ê¤ó¤È¶½Ì£¿¼¤¤¡£ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÎ®À±¤Î¥À¥¹¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢0.1mm¤È¤«¡¢1mm¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ß¥¯¥í¥ó¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤Ï¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤¬¡¢Âç¤¤á¤Î¥À¥¹¥È¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Î®À±·²¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤À¤Ê¡¢¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ー¥Øー¥ë¡¦¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤Ï¡¢×ÂÀ±¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Æ(60kmÄøÅÙ¡¢¥Ï¥ìー×ÂÀ±¤Ï6kmÄøÅÙ)¡¢ÂÀÍÛ¤äÃÏµå¤Î¤½¤Ð¤ò²á¤®µî¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤À¤¤¤Ö¤·¤Ö¤È¤¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2001Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æî¥èー¥í¥Ã¥ÑÅ·Ê¸Âæ¤Î2.2mË¾±ó¶À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ä¤®¤Ë¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìó2500Ç¯¸å¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¼þ´ü×ÂÀ±¤¬¡¢Î®À±·²¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë¤·¤«¥À¥¹¥È¤ò¶¡µë¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤·¤Ö¤ó¤®ºÂÎ®À±·²¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Øー¥ë¥Ü¥Ã¥××ÂÀ±¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿1997Ç¯¤Ë¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£