¡ÖÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡©¿´Â¡¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹ÌôÊªÎÅË¡¤ÈÀ¸³è¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤Ï¡¢¿´Â¡¤ò¹½À®¤¹¤ë¶ÚÆù¤¬²áÅÙ¤Ë¸ü¤¯¤Ê¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¼À´µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¼À´µ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ïー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯GeN²£ÉÍ¹ËÅç¤Î¸»²ÏÀèÀ¸¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¤¬¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¸»²Ï Ä«¹¡Ê¥Ïー¥È¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯GeN²£ÉÍ¹ËÅç¡Ë
Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôºßÀÒ6Ç¯¼¡¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯°å²ÊÂç³Ø¤Ø¸ø¼°Î±³Ø¡£Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£²Æì¸©Î©ÃæÉôÉÂ±¡¥Ï¥ï¥¤Âç³ØÎ×¾²¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»¡£²Æì¸©Î©µÜ¸ÅÉÂ±¡Æâ²Ê¶ÐÌ³¡¢Åì³¤Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢°å³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡¢Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉô½Û´Ä´ïÆâ²Ê¹Ö»Õ¡ÊËÜ±¡¡¢Âç°ëÉÂ±¡¡¢ÅìµþÉÂ±¡¡¢È¬²¦»ÒÉÂ±¡¤Î³ÆÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¡Ë¡¢·Ã¼÷Áí¹çÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢ºÑÀ¸²ñÀî¸ýÁí¹çÉÂ±¡½Û´Ä´ïÆâ²ÊÉôÄ¹¡¢²£ÉÍ°°Ãæ±ûÁí¹çÉÂ±¡½Û´Ä´ïÆâ²ÊÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å ¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¼£ÎÅ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸»²ÏÀèÀ¸
¼£ÎÅË¡¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÂ¾õ¤äÊÄºÉ¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤ò²¼¤²¤Æ¿´Â¡¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¦Â¼×ÃÇÌô¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥àÙÉ¹³Ìô¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹³ÉÔÀ°Ì®Ìô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥½¥Ô¥é¥ß¥É¤ä¥·¥Ù¥ó¥¾¥ê¥ó¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÄºÉ¤¬¶¯¤¯¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´¶Ú¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¡Ö¿´¶ÚÀÚ½ü½Ñ¡×¤ä¡¢¥«¥Æー¥Æ¥ë¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÃíÆþ¤·¤Æ¶É½êÅª¤Ë¿´¶Ú¤ò²õ¤¹¡Ö·ÐÈéÅªÃæ³Ö¿´¶Ú¾Æ¼Þ½Ñ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌô¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¸»²ÏÀèÀ¸
ÌôÊªÎÅË¡¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Â¡¤ÎÇïÆ°¤òÍÞ¤¨¤ÆÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¦Â¼×ÃÇÌô¤ä·ì´É¡¢¿´¶Ú¤òÃÐ´Ë¤µ¤»¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥àÙÉ¹³Ìô¤Ç¤¹¡£¦Â¼×ÃÇÌô¤Ï·ì°µ¤ò²¼¤²¡¢¿´Çï¿ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì±Õ¤Î½Ð¸ý¤¬¶¹¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¿´Â¡¤Î¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àÙÉ¹³Ìô¤Ï¿´¶Ú¤Î¸Ç¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ·ìÎ®¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¡¢¶»¤ÎÄË¤ß¤äÂ©ÀÚ¤ì¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Ì®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÑÎÌ¤ÎÄ´À°¤äÉûºîÍÑ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Äê´üÅª¤ËÀìÌç°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÄºÉ·¿¤Ë¤ÏÊÄºÉ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹³ÉÔÀ°Ì®Ìô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥½¥Ô¥é¥ß¥É¤ä¥·¥Ù¥ó¥¾¥ê¥ó¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹çÊ»¤¹¤ëÉÔÀ°Ì®¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤«¤Î¹³ÉÔÀ°Ì®Ìô¤ä·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ë¹³¶Å¸ÇÌô¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
´ðËÜ¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¸»²ÏÀèÀ¸
¤Ï¤¤¡£¶áÇ¯¡¢¿´¶Ú¤Î¼ý½Ì¤òÄ´Àá¤¹¤ëºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¿·¤·¤¤Ìô¤Î¥Þ¥Ð¥«¥à¥Æ¥ó¡ÊMavacamten¡Ë¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢ÊÄºÉÀÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¼¼Æâ¤Î°µÎÏº¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ÇÍ¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤È¯Çä¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸»²ÏÀèÀ¸
ÉÔÀ°Ì®¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÃ×»àÀ¤ÎÉÔÀ°Ì®¤ò»ß¤á¤ë¿¢¤¨¹þ¤ß·¿½üºÙÆ°´ï¡ÊICD¡Ë¤ÎÁõÃå¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤ÏÀìÌç°å¤Ë¤è¤ëÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢Äê´üÅª¤ËºÆÉ¾²Á¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼£ÎÅ¤òÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
À¸³è½¬´·¤ÇÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¸»²ÏÀèÀ¸
ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢¿´Â¡¤ËµÞ·ã¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤äµÊ±ì¤Ï·ì°µ¤ä¿´Çï¿ô¤ò¾å¾º¤µ¤»¡¢ÉÔÀ°Ì®¤òÍ¶È¯¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ï¹â·ì°µ¤ò¾·¤¡¢¿´Â¡¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇöÌ£¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬ÉÔÂ¤âÊÄºÉ·¿¤ò°²½¤µ¤»¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¼¾¿¾¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾å¼ê¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Äê´üÅª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
¸»²ÏÀèÀ¸
ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤ÏÌµ¾É¾õ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆÍÁ³¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ê¼õ¿Ç¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯¤Ë1²ó¤Ï¿´¥¨¥³ー¤ä¿´ÅÅ¿Þ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆMRI¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¿´Â¡¤ÎÊÉ¤Î¸ü¤ß¤ä·ìÎ®¾õÂÖ¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤¿Êý¤ä¡¢ÊÄºÉ¤¬¶¯¤¤Êý¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤è¤êÃ»¤¤´Ö³Ö¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¡¢Ìô¤ÎÄ´À°¤äÄÉ²Ã¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅË¡¤òÊÑ¹¹¤·¤¿Ä¾¸å¤ä¼ê½Ñ¸å¤Ê¤É¤Ï¡¢¾õÂÖ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¤«·î¤ª¤¤Ë·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç°å¤Î»Ø¼¨¤ò¼é¤ê¡¢µÞ¤ÊÂÎÄ´ÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹çÊ»¾É¤äÆÍÁ³»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
¸»²ÏÀèÀ¸
½é¤á¤Æ¡ÖÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÇÎÅ½ê¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿´¥¨¥³ー¤ä¿´ÅÅ¿Þ¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê¸¡ººÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤ÇÀºÌ©¤ÊÉ¾²Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼õ¿Ç»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ä´û±ý¾É¤Î¾ðÊó¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â·ì°µ¤äÉÔÀ°Ì®¤Î´û±ý¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¿Ç»¡¤ÎºÝ¤Ë°å»Õ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äÅÅÏÃ¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿½Û´Ä´ïÀìÌç°å¡×¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ê½é´ü¿ÇÃÇ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂçÉÂ±¡¤Ø¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡ãÆÍÁ³»à¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ëŽ¢ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾ÉŽ£¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë?¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£