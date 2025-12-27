¥Ç¥¸¥«¥á¥¢¥¤¥Æ¥àÐ§¡§¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¡£Peak Design¤Î¿·À¤Âå¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¡¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ó¥«ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤â
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥íー¥×ÁÇºà¤Èµí³×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì
¶ä°ì³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Peak Design¤Î¿·¤·¤¤¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤ò12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ÖPeak Design Tokyo¡×¤Ç¤½¤Î¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¤Þ¤º¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥íー¥×ÁÇºà¡Ë¤È¥ì¥¶ー¡Ê¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4¼ïÎà¤ÎÄ¹¤µ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×Ä¹¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤¬79cm¡¢¥·¥çー¥È¤¬104cm¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬119cm¡¢¥í¥ó¥°¤¬134cm¡£¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¤µ¸ÇÄê¼°¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥¯¡Ê79cm¡Ë
¥·¥çー¥È¡Ê104cm¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê119cm¡Ë
¥í¥ó¥°¡Ê134cm¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¥í¥ó¥°¤Ï¼Ð¤á³Ý¤±¤Ë¤â¸þ¤¤½¤¦¤ÊÄ¹¤µ¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¿ÈÄ¹¤Ï180cm
Peak Design¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëµ¡Ç½À¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·µ¡¼´¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¤äÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤â¹ç¤¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï¥ì¥¶ー¤¬1Ëü4,300±ß～1Ëü6,500±ß¡¢¥íー¥×¤¬9,350±ß～9,900±ß¡£
¥ì¥¶ー¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¥ì¥¶ー¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î¥´ー¥ë¥ÉÇ§¾Ú¤òÆÀ¤¿¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¡£ÂÑµ×À¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëÆÈ¼«»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥¶ー¤æ¤¨¡¢½¾Íè¤Î¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð½ý¤âÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÈ¼«¤Î»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ï¹µ¤¨¤á¤À
¥·¥çー¥È¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥í¥ó¥°¤Î¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢Ãæ±ûÉôÊ¬¤¬¥Æー¥Ñー·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥¢¥ó¥«ー¤Î¼õ¤±ÉôÊ¬¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
¥íー¥×¤â¡Ö»ÔÈÎ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥íー¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥íー¥×¤ò¼«¼Ò¤ÇÆÈ¼«³«È¯¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤È²÷Å¬À¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿½ÌÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£Peak Design¤Ï½¾ÍèÀ½ÉÊ¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ÎÁÇºà¤òÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¯³Ø¤ÏÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©ー¥à ¥íー¥×¡×¤Ï¡¢Ä¹¤µ¤Ë¤è¤êºÇÂç¤Ç3¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥¢¥ó¥«ー¤Þ¤Ç¥«¥éー¤òÅý°ì¤·¤¿
¿§Ì¾¤Ïº¸¤«¤é¥±¥ë¥×¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¶ä°ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥«¥éー¤Ï¤¼¤Ò¼ÂÊª¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È
¥íー¥×ÉôÊ¬¤È¥¢¥ó¥«ー¤Î¼õ¤±ÉôÊ¬¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÁõÈ÷¡£¤³¤³¤Ë¥¢¥ó¥«ー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë
¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÊÒÄß¤ê¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤À
¥«¥á¥é¤È¤ÎÀÜÂ³Éô¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥«ー¤Ï¡¢É½ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¾ÍèÉÊ¤È¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¡£¥¢¥ó¥«ー¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤â¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¥¹¥ê¥à²½¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥«ー¤Î±ßÈ×¤ò¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÆâÉô¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ëÈÄ¥Ð¥Í¤Î·Á¾õ¤Î¹©É×¤À¡£
½¾Íè¤Î¥¢¥ó¥«ー¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê±¦¡Ë¤ÈÈæ³Ó¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤È°ìÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌ¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ê·Á¾õ¡£¥¢¥ó¥«ー¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ëÈÄ¥Ð¥Í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÉôÊ¬¤ÎÉý¡¢¸ü¤µ¡¢Ä¹¤µ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥¢¥ó¥«ー¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ó¥«ー¤ò¼è¤ê³°¤¹ºÝ¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤à¡×Áàºî¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¿·¤·¤¤´·¤ì¤òÍ×¤¹¤ë°õ¾Ý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥ê¥à²½¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ÎÁÇºà´¶¤â´Þ¤á¡¢Peak Design¤Î²Á³ÊÂÓ¤é¤·¤¤ÉÊ°Ì¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡© ¤È»×¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¡Ö¥«¥Õ ¥ì¥¶ー¡×¤Ï3¿§Å¸³«¡£º¸¤«¤é¥¿¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥Ðー
¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â¡¢¥ì¥¶ー¤È¥íー¥×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤òÍÑ°Õ¡£¤É¤Á¤é¤âÁ´Ä¹¤Ï1¼ïÎà¤Ç¡¢¼ê¼ó¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¡Ö¥«¥Õ ¥ì¥¶ー¡×¡Ê1Ëü2,100±ß¡Ë¡¢¡Ö¥«¥Õ ¥íー¥×¡×¡Ê8,250±ß¡Ë¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸3¿§¤¬Â·¤¦¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥¢¥ó¥«ー¤Î¼õ¤±¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¾å¤Î¶âÂ°¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹¤µÄ´Àáµ¡¹½
¤³¤Á¤é¤Ï¥íー¥×ÁÇºà¤Î¡Ö¥«¥Õ ¥íー¥×¡×¡£Ä¹¤µÄ´ÀáÉô¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñー¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë