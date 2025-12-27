»³·Á¸©Æâ¡¡£²£·ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é£²£¸ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã
»³·Á¸©Æâ¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢27ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é28ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹28Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»³±è¤¤40¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï28Æü¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤·¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó5500¥áー¥È¥ë¤Ë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼36ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ¤è¤ê¤â¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹28Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Â¼»³¡¡»³±è¤¤¡¡40¥»¥ó¥Á
Â¼»³¡¡Ê¿ÃÏ¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
ÃÖ»ò¡¡»³±è¤¤¡¡40¥»¥ó¥Á
ÃÖ»ò¡¡Ê¿ÃÏ¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
¾±Æâ¡¡»³±è¤¤¡¡40¥»¥ó¥Á
¾±Æâ¡¡Ê¿ÃÏ¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
ºÇ¾å¡¡»³±è¤¤¡¡40¥»¥ó¥Á
ºÇ¾å¡¡Ê¿ÃÏ¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
¸©Æâ¤Ç¤Ï27ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é28ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚ¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£