ËÉºÒ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¡ª ¥ª¥¦¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬³¤Ï·Ì¾»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë
¡¡¥ª¥¦¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ï12·î19Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡ÖOWL-SLP10W-GY¡×¤¬¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼çÍ×¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖOWL-SLP10W-GY¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÅÅÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎUSBµ¡´ï¤ò½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë½¼ÅÅ´ï¡£ÂÀÍÛ¸÷¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äºÒ³²»þ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤ÈA4¥µ¥¤¥º¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢½Å¤µ¤Ï410g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤ó¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é½¼ÅÅ¤¹¤ëµ¡´ï¤ËÎ®¤ì¤ëÅÅÎ®¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÎÅÅÎ®¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥í¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Ã±·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡ß2ÌÌ¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂçÊÑ´¹¸úÎ¨¤Ï22.4¡ó¡¢È¯ÅÅÀÇ½¤ÏºÇÂç10W¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ü¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
¡¡¡ÖOWL-SLP10W-GY¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÅÅÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎUSBµ¡´ï¤ò½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë½¼ÅÅ´ï¡£ÂÀÍÛ¸÷¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äºÒ³²»þ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é½¼ÅÅ¤¹¤ëµ¡´ï¤ËÎ®¤ì¤ëÅÅÎ®¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÎÅÅÎ®¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥í¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Ã±·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡ß2ÌÌ¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂçÊÑ´¹¸úÎ¨¤Ï22.4¡ó¡¢È¯ÅÅÀÇ½¤ÏºÇÂç10W¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÈ¯ÅÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£