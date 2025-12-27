±ÊÀ¥Î÷¡õ¥í¥¦¥ó¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¡È¿·¥Ð¥Ç¥£¡ÉÃÂÀ¸¡¡Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡ÖËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬ÁêËÀÌò¤Ç¶¦±é¤·¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤È¤·¤Æ2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±ÊÀ¥Î÷¤È¥í¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·¥Ð¥Ç¥£ÊÓ¡×±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¡¢ÉÔºß¤Î¥¥ó¥×¥ê¡¦±ÊÀ¥Î÷¤Î¥â¥Î¥Þ¥ÍßÚÎö¤Ç²ñ¾ìÇú¾Ð¡ª
¡¡¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤³¤È¡¢Ê¡»³¡¦ÂçÀô¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ»É·ãÅª¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¤ªÆóÊý¤ÈË½¤ì¤é¤ì¤ë¡ª¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë±ÊÀ¥¡£
¡¡±ÊÀ¥¤È¥É¥é¥Þ°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö¡ÊÏ¢¥É¥é¤Î»£±Æ¤«¤é¡Ë2Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Î±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂçÀô¤â¡Ö»ä¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤Î»Ò¤â¿ïÊ¬²û¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥º¤òÌ¥Î»¤·Ìò¤É¤³¤íÆ±ÍÍ¤Ë±ù¤Ã»ÒÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò¾È¤é¤¹±ÊÀ¥¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÊÀ¥±é¤¸¤ëÀô¤Ïº£²ó¡¢³§¼Â¡ÊÊ¡»³¡Ë¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤¿¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀô¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥¦¥ó±é¤¸¤ëFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥ó¤Î¥¢¥Æ¥ó¥ÉÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¡£Ìî¿´²È¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥æ¥ó¤Ï¡¢ÀôÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ·Ù»¡¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂÐÎ©¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÊª¸ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÅÍ×¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÏÄÌÌõ¤òÄÌ¤·¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥¦¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤êÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦ÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ä¾ÀÜÆüËÜ¸ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤È¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¾ðÇ®¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÂº·É¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡É¤âÊ¨¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥¦¥ó¤Ï¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡ÈÍ§¿Í¡É¡×¤È¤·¤Æ±ÊÀ¥¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¤â¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¡Ê¥í¥¦¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¡Ë¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£2¿Í¤Ç¤ª¼÷»Ê¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·àÃæÆ±ÍÍ¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¥º¡ÊÊ¡»³¡õÂçÀô¡Ë¤Î2¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤É¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿2¿Í¡£¡È¿·¥Ð¥Ç¥£¡É¤³¤È¡¢Àô¤È¥æ¥ó¤ÎÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
