¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè66²ó¡Ê2026Ç¯1·î5Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¤Îµ¢¤ê¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾¾Ìî²È¤ß¤ó¤Ê¤òÍÜ¤¦¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¶äÆóÏº¤Ë¥È¥¤Ï¡Ä¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë³¤³°¤ÇÂÚºßµ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¶äÆóÏº¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤ËÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥é¥¤¥¶¤òÁ÷¤ê¤ËÍè¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È2¿Í¤Ç½Ð±À¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¸Å»öµ¤ÎÉñÂæ¤ò½ä¤ë2¿Í¤Ï¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë°ðº´¤ÎÉÍ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£½Ð±À¤Ç¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÆüËÜÂÚºßµ¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤È´î¤Ö¥Ø¥Ö¥ó¡£¤½¤³¤Ë¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¶Ã¤¯¶Ó¿¥¤Ë¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤«¤éÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥¡£¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥È¥¤È¶Ó¿¥¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
