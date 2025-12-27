安心な場所であるはずの学校で卑劣な犯罪が相次いでいる。教員による子どもの盗撮が後を絶たず、画像をグループ内で共有していた事件も発覚。被害を防ぐために、何が必要なのか―。（社会部 胗原潤）

■教育界を揺るがした現役教員による“盗撮”

「児童や保護者のみなさまの信頼を裏切った行為です。深くお詫び申し上げます」

2025年に発覚した、名古屋市の教員らによる盗撮・画像共有事件。逮捕された教員の1人が勤務する神奈川県内の中学校では、保護者への説明会が行われた。

「これまで全職員と保護者のみなさま、お子さまと共に一生懸命作り上げてきた安心・安全な学び舎を本件が瓦解させた。これについては本当に慚愧に堪えない思いです」

記者が関係者から入手した音声データには、保護者からの怒りと不安の声に、学校関係者が謝罪を繰り返す様子が記録されていた。

教育現場を揺るがした現役教員による盗撮事件―。教員だった男らは、秘匿性の高い通信アプリを使ってSNSのグループを開設。そこに盗撮した児童の画像などを共有していた。

愛知県警によると、グループのメンバーは7人。当時、全員が現役の教員で、勤務地も北海道、東京、神奈川、愛知、岡山と全国に点在。被害に遭った児童はのべ65人以上にのぼるとみられる。7人は今後、法廷でその罪が問われることになる。

■学校内に20台以上の小型カメラを設置か

第三者の目が入りにくい学校という現場は、盗撮をする者にとっては格好の「死角」だ。

2025年12月19日、宇都宮地裁で元教員の男に対する判決が言い渡された。

2025年8月、当時勤務していた県立高校の女子更衣室などに小型カメラを設置し、着替え中の女性などのべ29人を盗撮した罪に問われた。警察などによると、この学校からは20台以上の小型カメラが見つかったという。

宇都宮地裁は判決で、「学校内の設備の場所などを把握できる立場に乗じ、巧妙に複数の小型カメラを設置していて態様は悪質」「被告の意思決定に対し厳しい非難が向けられるべき」などと指摘。

その上で「懲戒免職となるなどし社会的制裁を受けている」などとして、拘禁刑1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

傍聴席の視線を浴びながら、被告は静かに判決に聞き入っていた。

■各地で進む盗撮カメラの対策

全国で相次ぐ現役教師による盗撮事件を受けて、学校側も対策を迫られている。

愛知県名古屋市では、盗撮用のカメラが設置されていないかを調べるため、サーモグラフィーカメラを使った検査を行うと発表。2026年3月までに市内の小中学校と高校、幼稚園を対象に事前告知をせずに実施する。

また、神奈川県の横浜市教育委員会は、カメラの探知機を約50台導入し、10月から市内の公立小中学校などに貸し出しを始めている。

そのほか、北海道教育委員会でも探知機を導入。各学期中に最低1回の抜き打ち検査を実施するという。

■抜き打ち検査を実施「不安をゼロにしたい」

対策は公的な枠組みに留まらない。大阪偕星学園では12月15日、民間企業に委託して、カメラの本格的な「抜き打ち捜索」を実施した。

事前に知っていたのは校長と専務理事のわずか2人。当日、他の教職員は開始直前に実施を告げられた。

「内製（自前）の調査よりも、外部の目による抜き打ち検査こそが透明性と公平性を担保する」。同校の太田尚樹専務理事は力を込める。

「教師を信じているからこそ、不安をゼロにしなければならない」。

約3時間をかけ、女子トイレや更衣室、教室の隅々まで探知機で検査を実施し、カメラが設置されていないことを確認した。

■「盗撮は一種の依存 加害者の治療が必要」

学校現場でのこうした取り組みの一方、子どもへの性暴力防止に詳しい日本大学の末冨芳教授は、多角的なアプローチの必要性を説く。

「教員向けの人権・性加害研修の徹底はもちろん、盗撮を一種の依存症と捉え、加害者を適切な治療につなげる仕組みも不可欠だ」とした上で、社会全体の意識改革を訴えた。

「何より大切なのは、学校、家庭、そして社会全体が『子どもへのいかなる暴力も決して許さない』という断固たる意志を定着させることだ」。

■学校側の危機管理意識の低さが露呈

文部科学省は12月22日、過去のわいせつ行為による処分歴を確認する国のデータベースについて、学校などでの活用状況を公表した。

国公立・私立を問わず、教員を採用する際は国のデータベースを参照し、過去に児童生徒へのわいせつ行為などで懲戒免職などの処分を受けていないかを確認することが義務づけられている。今回の調査で、全国の約7割の学校などで正しく活用されていないことがわかった。

理由としては、組織内で引き継ぎができていなかったケースや、システムの存在を知らなかった、活用が義務であると認識していなかった、などが挙げられている。

一方、データベースを活用したことで、採用候補者に該当する処分歴があることがわかったケースは34件で、いずれも採用をしなかったという。

教育の根幹である「信頼」が大きく揺らぐ中、実効性のある対策が求められている。