「甘すぎない」からオススメ♡【GU】40・50代が試したい！「ふわふわブルゾン」

いよいよ寒さが厳しくなってきた今の時期。アウターを買うなら、あたたかみのあるふわふわ素材のブルゾンをチェックしてみて。今回紹介するのは【GU（ジーユー）】のショートブルゾン。カジュアルなジップアップデザインで大人も甘さ控えめに着られて、冬コーデで活躍してくれそうです。

ふわふわであたたかみのあるジップブルゾン

【GU】「フラッフィーブルゾン」\2,990（税込）

ふんわりとした手触りのよさそうな素材感のブルゾン。程よいボリュームがありながら、コンパクトなショート丈ですっきり着られそうです。大きめの襟がコーデのアクセントになるうえ、ファスナーを上まで上げれば首を覆ってくれるのでマフラーいらずかも。トレンドカラーとして注目を集めているブラウンのほか、清潔感のあるナチュラル、クールなダークグレーの全3色をラインナップ。

甘さ控えめに着られるジップアップブルゾン

こちらは色違いのダークグレーを着用。スタッフのMegumiさんによると「ジップデザインによって甘くなりすぎずモードな着こなしにもおすすめ」とのことで、ミドル世代もトライしやすそうです。黒のナロースカートと合わせれば好バランスで、女性らしい冬コーデの完成。

writer：Emika.M