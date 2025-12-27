°æ¾å¾°Ìï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¶Ã¤¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ç¥«¤¤¡×¡¡ÊÂ¤Ö¤È¼Â´¶¡¢º¹¤Ï8cm¡Ö¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡©¡×
°æ¾å¾°ÌïVS¥Ô¥«¥½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£26Æü¤ÏÆ±ÃÏ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Î¾¼Ô·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤ÇÀÜ¶á¡£¥Ô¥«¥½¤Ï°æ¾å¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÚÔú¤ÊÂÎ¤Ä¤¤Ç¾®ÊÁ¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¿ÈÄ¹¤Ï173¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢°æ¾å¤ò8¥»¥ó¥Á¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾°Ìï¤È¥Ô¥«¥½¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬8cmŽ¡¥Ô¥«¥½¤ÎÊý¤¬¥Ç¥«¤¤¡×¡Ö¥Ô¥«¥½¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¥Ç¥«¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥«¤¤Áê¼ê¤Ë°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ô¥«¥½¿ÈÄ¹¹â¤¤¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤â·×ÎÌ¸å¤Î¼èºà¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ê¤ó¤«ºÙ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤¤½¤Ð¤Ç¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤ÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖËÜÅö¤ËÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
