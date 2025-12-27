¡ÖG1¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼G2¡É¤Î¥Ï¥Êº¹Ä¶·ãÀï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡¡ÅÅ·â²¦¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉü³è¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¥ë¥¬¥ë¤¬¾¡Íø
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎG2¡¦ºå¿À¥«¥Ã¥×¡Ê¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬27Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Åç¹î½Ùµ³¼êµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ë¥¬¥ë¡Ê²´5¡¦¿ù»³À²¡Ë¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÌÆ6¡¦Ä¹Ã«Àî¡Ë¤È¤Î¥Ï¥Êº¹¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï1Ê¬19ÉÃ0¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡£ÇòÇ®¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿G1¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡ÊÃæ»³¡¢1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹¥¾¡Éé¤·¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½¸·ë¤·¤¿º£Ç¯¤Îºå¿À¥«¥Ã¥×¡£ÉðËµ³¾è¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡ÊÌÆ4¡¦Éð±Ñ¡Ë¤¬Á°È¾33ÉÃ0¤ÈÍä¤ß¤Ê¤¤Î®¤ì¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ø¡£Àè¹Ô½¸ÃÄ¤Ë¤¤¤¿¥ë¥¬¥ë¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆâ¤«¤é¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¬¡¢¥ë¥¬¥ë¤¬¤â¤¦°ì¿¤Ó¡£¥Ï¥Êº¹¤À¤±Á°¤Ë½Ð¤¿¡£¼Ì¿¿È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¥ë¥¬¥ë¤¬¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬19ÉÃ0¤Î¥ì¥³¡¼¥É¡£1Ãå¾Þ¶â¤¬6700Ëü±ß¤È¹â³Û¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼G2¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·èÃå¤È¤Ê¤ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆG1¤ß¤¿¤¤¤Êºå¿À¥«¥Ã¥×¤Ê¤ó¤À¡×
¡Öºå¿À¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼G2¡¡1400¤ÎG1¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡ÖG1¾ïÏ¢ÇÏ¤Î¶¯¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºå¿À¥«¥Ã¥×¡×
¡Ö¥ë¥¬¥ë¡¢¥Þ¥¸¤ÇÉü³è¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥Êº¹¥ì¥³¡¼¥ÉÇ®¤¤¡×
¡Ö¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¤¡×
¡¡¥ë¥¬¥ë¤ÏÉã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡¢Êì¥¢¥¿¥Ö¡ÊÊìÉã¥Ë¥å¡¼¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ë¤Î·ìÅý¡£½Å¾Þ¤ÏG1¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¢G3¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥ÉS¤ËÂ³¤¯3¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë