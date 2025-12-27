【JOURNAL STANDARD relume】小技をたっぷりと効かせた、こなれ感のあるコートスタイルに注目！
【JOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）】の今季注目コートを主役にしたコーディネートを、プレスの藤原祥子さんに披露してもらいました。のっぺりしがちなコートスタイルを華やかに彩る、真似したいテクニックが満載です。
定番人気のコートに今季注目のハーフパンツを合わせて新バランスに！
コート\27,500・肩にかけたニット\8,800・中に着たニット\8,250・パンツ\8,800・”シシ ジョイア”のネックレス\15,400・”ヴェレット”のバッグ\8,800・ブーツ\\17,600 （ジャーナル スタンダード レリューム）
「JOURNAL STANDARD relume」で毎年大人気のウールコートに注目。滑らかなオーストラリア産ウールを使用しているという高級感のあるコートです。お尻が隠れるショート丈で、スカートにもパンツにも合わせやすいバランスが魅力。中にボリュームのあるニットを着ても窮屈感がありません。
ハーフパンツ合わせのトレンド感のあるバランスも真似したいポイントです。
インには鮮やかなグリーンニットを入れ、さらに同素材のポロニットを肩掛け。こなれ感アップの技が光ります！
ボタンが見えない比翼仕立てのすっきりとしたコートなので、アレンジの幅が広がりそうです。小物とアクセは、グリーンとも相性の良いブラウンスエードでまとめて大人な表情に。
グリーンニットは、伸縮性のあるコットンポリ素材で肌触りなめらか。今の時期から春までロングシーズン着られます。ゆったりとしたフォルムでリラクシーな雰囲気があり、着心地も抜群です。
マニッシュなチェスターコートのインはレディにまとめるのが気分
コート\33,000・”トリコ・ジャンマルク”のニット\16,280 ・パンツ\13,200・ネックレス\12,100 ・”ケネス ジェイ レーン”のピアス\6,600・”ヴェレット”のバッグ\12,100・ブーツ\15,950（ジャーナル スタンダード レリューム）
マニッシュなチェスターコートは、たっぷりと生地を使用しつつ、襟周りはすっきりと仕上げたIラインシルエットが魅力です。さらりと羽織るだけでこなれた表情に。後ろ姿も美しい１枚です。
マニッシュなコートに対して、艶やかなベロア素材にフラワー刺繍を施した女性らしいワイドパンツを合わせたMIXスタイルに仕上げています。トップスは刺繍のカラーと同じトーンの、ブルーのモヘアニットをセレクト。
トレンド感のあるオールブラウンコーデはこう着るのが正解！
”ワイルド シングス"と"タイオン"コラボのコート\50,600・”チャンピオン”のスウェット\12,980・腰巻きしたシャツ\9,900 ・スカート\9,900・"ピュア カシミア ニューヨーク"のスカーフ\9,900・イヤリング\15,400・ブーツ\17,600 （ジャーナル スタンダード レリューム）
「WILD THINGS（ワイルド シングス）」の人気モデルであるモンスターパーカーをベースにした売り切れ必須のオーバーサイズコートを主役に使用したコーディネートです。コートは中綿に「TAION（タイオン）」ダウンを使用していて、とっても暖かくとっても軽いアイテム。オーバーサイズですが、ウエストをドローコードで絞れるのでシルエット変化も可能です。
このブラウンコートをメインに、インもトレンドカラーのブラウンでまとめて。
オールブラウンコーデは、素材を変えてレイヤードすることで新鮮な表情に。
「Champion（チャンピオン）」のビッググラフィックロゴが目をひくスウェットトップスに、艶感のあるサテン生地のスカートを合わせました。
さらに、カシミアニットのスカーフをアクセ代わりにプラス。コートにも映えるアイテムでおすすめです。同色のチェックシャツを腰巻きにしてメリハリを出し、こなれ感のあるスタイリングに。
ワントーンでも様々な素材のアイテムを重ねていくことで、ボリューミーなコートの中が華やかに仕上がります。
今回は、売り切れ必須の人気コートを主役にしたコーディネートを、「JOURNAL STANDARD relume」プレスの藤原さんに見せてもらいました。小技の効いたコーディネートには、真似したいポイントがたくさん詰まっています！
Photograph:細谷悠美
Senior Writer:柳堀栄子