ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」（キキ&ララ）とコラボレーションした新作アイテムを、2026年2月23日（月・祝）から全国のブランド店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。先行予約は12月24日（水）から2026年1月12日（月・祝）まで受け付けている。

Maison de FLEURから「リトルツインスターズ」のキキ&ララとコラボレーションした新作4型が登場

今回は「リトルツインスターズ」の50周年を記念して、サックスブルーとピンクのパステルカラーを基調に、キキ＆ララの“ゆめかわ”な世界観を表現したバッグとチャーム、タオルハンカチの全4型がラインアップする。

両サイドにリボンがついたブランド定番の「ダブルリボン2Wayトート」（7300円）は、フロントに仲良く手をつないだキキ＆ララがプリントされ、オーガンジー素材と星型パーツを組み合わせたデザインになっている。カラーはピンクとサックスの2色展開となる。「フリルハンドルトート」（8800円）は、淡いピンクを基調にキキ＆ララのモチーフを散りばめた総柄デザインになっている。

ラベンダーカラーの衣装をまとったふたりの「キキ＆ララ チャーム」（3950円）もお目見えする。淡いピンクの大きなサテンリボンがついた「キキ＆ララ タオルハンカチ」（1870円）は、ラベンダーカラーの本体にキャラクターとロゴの刺繍が施されている。

「Maison de FLEUR × LittleTwinStars」コレクションは、全国のMaison de FLEUR店舗で2月23日（月・祝）から販売。ECサイト「STRIPE CLUB」と「ZOZOTOWN」では同日12時から販売する。先行予約は12月24日（水）から1月12日（月・祝）午後11時59分まで受け付けている。価格は税込み。