£Ô£Â£Ó±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÆ±´ü¥¢¥Ê¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¤¡¡Á¡×¡Ä¤½¤í¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ±´ü¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ä´¤Ù¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°£²£°£²£µ¡×¤Ç£±£°°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Þ¤³¤Á¤ó¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ê¤¡¤¡¡ÁËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Èµ¤·¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤È¡¢¤½¤í¤¤¤Î¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢±§²ì¿ÀÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¤ÎÍÍ¤Ê¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤â¹¬¤»¤Ê»þ¤¬Íè¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê£²¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÆ±´ü¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¤Ç¤â±§²ì¿À¤µ¤ó¤Þ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¤«»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¡Ö¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥³¥¹¥×¥ì²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£