CUTIE STREET¡¦ÈÄÁÒ²ÄÆà¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼S¡ª¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCUTIE STREET¡×¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¡Ê23¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖMerry¡¡Christmas¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¹¤¤Ê¤Îº£Ç¯¤â¹Ô¤±¤Æ¹¬¤Ç¤·¤¿¤Ã¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤È¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£