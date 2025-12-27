¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Û9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é3Ãå¡¡´äÅÄ¹¯¡ÖÃæ¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÐÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡»©·î¾Þ¤ÈÆ±ÉñÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2ºÐG1¡Ö¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡×¤¬27Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥¯¥¨¥¸¥ó¥Ð¥é¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿´äÅÄ¹¯¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÎÁö¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤À½¤Àµ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÐÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï1Àï1¾¡¤ÇÃ±¾¡7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤Ï7Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤Ï8Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¡Á°¿È¤Ï1984Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥¸¥ª¤¿¤ó¤ÑÇÕ3ºÐÌÆÇÏS¡×¤Çµ÷Î¥¤Ï1600¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤¬91Ç¯¤è¤êº®¹ç¤Î2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¡£2014Ç¯¤«¤éÃæ»³³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢17Ç¯¤ËG1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¤Ï¤Î¤Á¤ÎG1ÇÏ¤¬Â¿¿ô½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£