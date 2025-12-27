µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÈÇìÇµÉÙ»Î¡¢ÍèÇ¯¤ØÊúÉé¡¡¤È¤â¤ËÌÜÉ¸¤Ï¡Ö»°Ìò¾º¿Ê¤ÈÍ¥¾¡¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤¬27Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÆ±Éô²°¤Ç½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¡¢ËëÆâµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢ÇìºùË²²þ¤áÇìÇµÉÙ»Î¤é¤¬Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¿½¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ã¼êÍË¾³ô¤Î2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö»°Ìò¾º¿Ê¤ÈÍ¥¾¡¡×¤òÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï±Ô¤¤ÆÍ¤¡¢²¡¤·¤Ê¤É¤¬¸÷¤ê¡¢13¾¡8ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï6¾ì½êÁ´¤Æ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¤Ë¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¶å½£¾ì½ê¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È»É·ã¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤ÇÀ¾Á°Æ¬3ËçÌÜ¤ÎÇìÇµÉÙ»Î¤Ï5¾¡14ÇÔ¡£±¦¾åÏÓ¤Î¤±¤¬¤ÇÅß½ä¶È¤òµÙ¾ì¤·¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£