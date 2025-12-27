¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎÁð¾ì¤¬¹¶¼é¤Ç¤±¤ó°ú¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÃÞ»ç¤¬½éÀïÆÍÇË
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼1²óÀï¡¡ÃÞ»ç33¡½5¾ëÅì¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡5Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬ÂèÆó¡Ë¤¬9Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ½Ð¾ì¤Î¾ëÅì¡ÊÆÁÅç¡Ë¤ò²¼¤·¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎSOÁð¾ìÁÔ»Ë¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£Á°È¾2Ê¬¤Ë2¿Í¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÀèÀ©¥È¥é¥¤¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢1¥á¡¼¥È¥ë85¤ÎÂÎ¤ÈÄ¹¤¤Â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¹¶¼é¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾14Ê¬¤Ë¤â¼«¤éÅ¨¿ØÁ°¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤È¡¢LO³÷ÃÏ¸öÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾24Ê¬¤Ë¤ÏÁð¾ì¤Î¥À¥ß¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é½Ä¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀFBÃ«ÀîÂç´ø¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Áð¾ì¤ÎÉã¡¦À¿»Ë¤µ¤ó¤âÃÞ»ç¤ÎÂè20´ü¤Î¼ç¾¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº²¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÉð´ï¤Ë²Ö±à¤Ç´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤ÈÎ×¤ó¤ÀÀ»ÃÏ¤Ç¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£ÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Áð¾ì¤â¥Á¡¼¥à¤âÁö¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£