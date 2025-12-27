¡È55ºÐº§¡É¾²Åè²Â»Ò¡¡°å»Õ¤ÎÉ×¤È¥Ñ¥ê¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó´®Ç½¤·ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¾²Åè²Â»Ò¡Ê61¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·¡£2020Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°å»Õ¤ÎÉ×¤È¤Î¥Ñ¥êÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥Ñ¥ê¤ÎÎ¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ô¥¨¡¼¥ë.¥¬¥Ë¥¨¡¼¥ë¥Ñ¥êËÜÅ¹¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢É×¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢Ì£¶¦¤Ë°ìÎ®¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾²Åè¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤´Î¹¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡