元AKB48の平嶋夏海（33）が27日、都内で「平嶋夏海2026年カレンダー」発売記念イベントを開いた。

カレンダー発売は10年連続。154センチ、88−60−88センチのキュートなボディーを水着で披露している。「10作目と言うことで、等身大の私を撮影したような感じです。自分の経歴も20年目ということで、いつもポッチャリなんですけどちょっと絞りました」。お気に入りはオレンジ色のビキニを着た7、8月のページ。「私はあだ名がなっちゃん。なっちゃんと言えばオレンジ色かなと」と話した。

カレンダー発売のきっかけは母親。「『出さないの』って言われて、事務所に相談したことから。きっかけを作ってくれた母親に感謝したいです。毎年、実家に送って、リビングのお手洗いに飾ってあります。実家に帰ってトイレに入ると自分がいる」と笑った。

今月7日に行われたAKBの結成20周年記念コンサートに卒業生として参加した。「リハーサルの頃から当時にタイムスリップしたような感じ。100人以上のOGが、集まる機会をつくってくれた、今のAKBに感謝したい。でも、やっぱりあっちゃん（前田敦子）は、すごいんだと思いました。やっぱり秋元（康）さんが選んだだけあって、なるべくしてセンターになったんだなと思いました」。

今年を振り返って「節目の年なので、できる仕事は全部やろうと思っていました。AKBの仕事にも関わることができました。来年は、さらに忙しく仕事ができればと思う」。大型バイクに乗っていることから「バイク界の仕事が多くて、その世界では“バイク界の前田敦子”みたいに知られています。それを超えられるように頑張ります。30代のうちに、もう1台大型バイクを買いたくて、来年の誕生プレゼントくらいに考えています」と話した。