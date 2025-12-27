LE SSERAFIMチェウォン、ミニ丈ベアトップドレスから美スタイル際立つ「着こなせるのすごい」「二次元から出てきたみたい」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/27】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が12月26日、自身のInstagramを更新。ベアトップのミニ丈ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳KPOP美女「パーフェクトすぎる」ミニ丈から輝く美スタイル
チェウォンは大きなリボンが印象的なミニ丈の白いドレス姿を公開。美しいデコルテや肩のラインがのぞくベアトップのドレスで、スラリと美しい脚を際立たせた。
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「二次元から出てきたみたい」「目を奪われる美貌」「女神」「透明感すごい」「スタイル抜群」「美しい以外の言葉がない」「パーフェクトすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳KPOP美女「パーフェクトすぎる」ミニ丈から輝く美スタイル
◆チェウォン、ベアトップドレス姿披露
チェウォンは大きなリボンが印象的なミニ丈の白いドレス姿を公開。美しいデコルテや肩のラインがのぞくベアトップのドレスで、スラリと美しい脚を際立たせた。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「二次元から出てきたみたい」「目を奪われる美貌」「女神」「透明感すごい」「スタイル抜群」「美しい以外の言葉がない」「パーフェクトすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】