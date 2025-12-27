魅惑のぷるツヤ唇♪メイベリン ニューヨーク リッププランパー全色発売

メイベリン ニューヨークから大人気リッププランパー「リフタープランプ L」の新色002モーブフィーバーを含む全4色が、2025年12月13日（土）より全国発売されます♡唐辛子成分3配合でピリッと刺激的な塗り心地ながら、ヒアルロン酸1配合でしっかり保湿。ぷるっとしたツヤ感と血色感*2を兼ね備えた、存在感のあるボリューム唇を叶える1本です。

新色002モーブフィーバーで旬リップ

今回新登場の002モーブフィーバーは、落ち着きのある大人カラーでデイリーメイクにぴったり。

既存色の005バーニングピーチ、006ホットチリ、008スパイシージンジャーと合わせて全4色展開です。

唇にじゅわっと血色感2を与え、塗布量で好みのぷるっツヤ2を調整可能。2,189円（税込）で全国発売され、手軽に存在感あるボリューム唇*2を楽しめます。

SHEGLAM、年末年始セール♡人気アイテムが最大20％OFF

ヒアルロン酸配合でうるおいキープ

リフタープランプ Lは、ヒアルロン酸1配合で塗っている間も唇をしっとり保湿。唐辛子成分3によるピリッと感でふっくら立体的な唇に仕上がります。

ツヤ・色・ボリューム感*2の三拍子が揃ったリッププランパーは、1本で華やかで印象的な唇を演出。オフィスメイクやお出かけシーンでも活躍します。

穏やかに潤う「リフターシャイン」も

唇に刺激感が苦手な方には「リフターシャイン」もおすすめ。全6色（001～005、007）で、価格は1,969円（税込）。

ヒアルロン酸1配合で、穏やかに潤いながら自然な血色感2を演出できます。リフタープランプ Lと使い分ければ、シーンや気分に合わせたリップメイクが楽しめます。

*1ヒアルロン酸Na（保湿成分）

*2メイクアップ効果による

*3トウガラシ果実エキス(温感を与える成分)

