栃木県大田原市の学童保育施設で、施設長の男が、施設を利用していた男児の体を触るなどのわいせつ行為をしていたことが１９日、市関係者などへの取材で分かった。

複数の関係者によると、男は男児の下半身を触った疑いがもたれている。男児が学校の教員に相談し問題が発覚。小学校から報告を受けた市は１７日に県警に通報した。１８日に市が行った聞き取り調査で男は、「スキンシップのつもりだった」と動機を話したという。県警は男から任意で事情を聞くなどして、捜査している。

この学童保育施設は市から委託を受けた大田原市のＮＰＯ法人が管理運営している。市によると定員は８０人で、市内小学校の児童を放課後一定時間預かっている。市は委託自体に問題はなかったとの考えを示しており、男を学童保育業務から外すよう依頼する対応をとった。

施設側は読売新聞の取材に「一切お答えできない。すべて市に任せている」とした。

市は１９日夜、男児が通う小学校で保護者会を開催した。約３０人の保護者が集まった。出席者によると、保護者からは子供を学童保育に預けることへの不安の声が挙がったという。