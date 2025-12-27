1908年に横浜で創業して以来、風味豊かな「シウマイ」で多くの人に愛されている崎陽軒。



【写真】ジャンボシュウマイをカットすると…

読者のみなさんはあの崎陽軒のシウマイに"ジャンボサイズ"があることをご存知だろうか。



今、SNS上で大きな注目を集めているのはドンさん（@don_redbell）が「数年前の誕生日に嫁さんからプレゼントされた崎陽軒のクソデカシウマイの御開帳がこちら 周りの分厚い皮部分もシウマイでできてるのでめっちゃ食べ応えあって美味しかったですね！」と紹介した動画。



ホールケーキ並みの大きさのシウマイに包丁を入れると、中からまた通常サイズのシウマイが…。これは崎陽軒本店のウェディングなどで人気のジャンボシウマイを家庭でも楽しめるよう、ミニサイズにアレンジした「おうちでジャンボシウマイ mini」。大きなシウマイをカットすると、中から「昔ながらのシウマイ」が22個も出てくるという崎陽軒ファン垂涎の逸品なのだ。



ドンさんにお話を聞いた。



ーー召し上がった感想を。



ドン：中のシウマイというより皮が分厚いので、そっちの方が食べ応えたっぷりでした



ーー投稿に大きな反響がありました。



ドン：引用リプライだったので元投稿に便乗する形になりましたけど、SNSの流行りに乗れて良かったです。同時に知らない人にも知られて良かったんじゃないかと思います。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「嫁さんセンス良いなぁw」

「崎陽軒の本店で結婚式の披露宴でケーキの代わりにコレに入刀するセレモニーがあった気がする… おうちで温めるの大変ですよね。」

「また、中からジュワッと肉汁が出る動画かと思いきや シュウマイが出てくるのは笑いました 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



「おうちでジャンボシウマイ mini」崎陽軒のオンラインショップから購入可能。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）