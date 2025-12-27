絶対に外さないと思う「埼玉県の1200円未満のお土産」ランキング！ 2位「元祖ねぎみそ煎餅」を抑えた1位は？【2025年調査】
寒さが本格的になり、暖かいお部屋で家族や友人と過ごす時間が増える季節には、お茶の間に彩りを添えるお菓子や特産品が欠かせません。その土地ならではの伝統の味から、今の気分にぴったりの新しい名物まで、冬のひとときを豊かにしてくれるラインアップをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「埼玉県のお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「埼玉県の1200円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ねぎと味噌の風味がマッチしたせんべいは外せないと思います」（50代女性／山口県）、「深谷ねぎを使用していて味噌との相性がよく香ばしくてとてもおいしのでお土産に喜ばれると思います」（50代男性／埼玉県）、「実際に購入したことがあり、配った人たちの反応が良かったから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「やっぱりコレだと思います」（50代男性／埼玉県）、「見た目も綺麗で、子供も大人も好きだと思うから」（30代女性／広島県）、「彩果の宝石のゼリーは見た目が華やかで、味の種類も多く、誰に渡しても喜ばれやすいと感じます。個包装で配りやすく、価格に対して内容量もしっかりあるので、外さないお土産として選びました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「埼玉県のお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「埼玉県の1200円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：元祖ねぎみそ煎餅（片岡食品）／47票2位にランクインしたのは、「元祖ねぎみそ煎餅（片岡食品）」でした。深谷ねぎの豊かな風味と、香ばしいみその味わいが一体となった、埼玉ならではの人気煎餅です。ねぎの甘みがしっかりと感じられる濃厚な味付けは、おやつとしてだけでなくおつまみにも最適。1200円未満という手軽な価格帯でありながら、地域の特産品をいかした確かな品質で、贈った相手から喜ばれる「失敗しないお土産」として支持されています。
回答者からは「ねぎと味噌の風味がマッチしたせんべいは外せないと思います」（50代女性／山口県）、「深谷ねぎを使用していて味噌との相性がよく香ばしくてとてもおいしのでお土産に喜ばれると思います」（50代男性／埼玉県）、「実際に購入したことがあり、配った人たちの反応が良かったから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／102票圧倒的な票数で1位に輝いたのは、彩果の宝石の「フルーツゼリー」でした。宝石のような美しさと、果実のおいしさが凝縮された果汁感あふれる味わいは、埼玉が誇る全国区の銘菓です。バラエティー豊かなフルーツの形を模した華やかな見た目は、手土産としての好感度が非常に高く、特に女性や子どもがいる家庭への贈り物として絶大な信頼を誇ります。100票を超える支持を得て、1200円未満部門での「絶対的な存在」であることを示しました。
回答者からは「やっぱりコレだと思います」（50代男性／埼玉県）、「見た目も綺麗で、子供も大人も好きだと思うから」（30代女性／広島県）、「彩果の宝石のゼリーは見た目が華やかで、味の種類も多く、誰に渡しても喜ばれやすいと感じます。個包装で配りやすく、価格に対して内容量もしっかりあるので、外さないお土産として選びました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)