¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤¬¡Ä¡×¹©Æ£ÀÅ¹áà¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍýáÅê¹Æ¤Ë°Õ¸«ÍÍ¡¹¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤È2¿Í¤¤ê¡©¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤ÎÁª¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤ò¤â¤¦¾¯¤·¡Ä¡×
·Ü¤Þ¤ë¤´¤Èà¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥óá¤¬¡ª
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Ã¤·¤Ã¤·¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼·ÌÌÄ»¤Î´Ý¾Æ¤¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¹ü¤Î½Ð½Á¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿·Ü¤Î¹ü¤ò¼Ñ¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¹©Æ£²È¤Î¿©Âî¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤âÃ¶Æá¤âÅØÎÏ²È¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¡¢¥Þ¥á¤Ë¤ªÎÁÍý¤¹¤ë¤·¡¢±Ç¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Þ¤ë¤´¤È°ì±©¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥È¥¿¥ê¡¼¤¬2¿ÍÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤È2¿Í¤¤ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±&¿©´ï¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤ò¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤Ë¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£