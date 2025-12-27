¡Ö4Ç¯¤Î´Ö¤Ë2¿Í½Ð»º¡×¿·°æ·ÃÍýÆáà4Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
4·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡¡8¥«·îÁ°¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬Êì¹»¡¦Ô¢ÕÜ±¡¹â¹»¡¢´îÂ¿°ìÍºÀèÀ¸¤È¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¢ö¢ö¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿·°æ·ÃÍýÆá(36)¡£¿·°æ¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎYouTube¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÌÚÂ¼¤È¶¦¤ËÊì¹»¤ÎÔ¢ÕÜ±¡¹â¹»¤òË¬Ìä¤·¤ÆµÝÆ»¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌÚÂ¼¤µ¡Á¤ó¡×(GYAO¡ª)¤Ç¤âÌÚÂ¼¤ÈµÝÆ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¿·°æ¤ÎµÝÆ»Ãå»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¤À¤Ê¡¼¡×¡ÖÌþ¤·¤ÎÅ·»È¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¡×¡Ö4Ç¯¤Î´Ö¤Ë2¿Í½Ð»º¡×¡ÖµÝ°ú¤¤¤¿»þ¤Ë´é¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀèÀ¸¤È¿·°æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿·°æ¤Ï2023Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈÅÅ·âº§¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡¢º£Ç¯4·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£