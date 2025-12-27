ÅÄºê»ËÏº»á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä¡×¡¡Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¹ç°Õ¤Ç¸½¾õ¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È´Ö¤Ç¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×£±£·£¸Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÎ¾ÅÞ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¡Ê¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡ËÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Í½»»°Æ¤Ë¤Ï»¿À®¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Í½»»°Æ¤Ë»¿À®¤ÇÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ê¤é¤Ð¡¢ÄÌ¾ï³Õ³°¶¨ÎÏ¡£³ÕÎ½¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏÄã¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤·À¯¸¢Æþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡¢³ÕÎ½¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¡£¤â¤·°ã¤¦¤³¤È¤ò³ÕÆâ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð³ÕÆâÉÔ°ìÃ×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÀÀ¯ÅÞ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿·¼«Í³¥¯¥é¥Ö¡£¼¡¤Ë¼Ò²ñÅÞ¡¢¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÅÓÃæ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö³Õ³°¤Ç¤âÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö³ÕÆâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¡Ê»Ù»ýÊìÂÎ¤Î¡ËÏ¢¹ç¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢´î¤ó¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÏ¢Î©¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£