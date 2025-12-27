２歳マイル王を決めるホープフルステークス・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）は、７番人気で松山弘平騎手とコンビを組んだロブチェン（栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が無傷２連勝でＧ１初制覇を飾った。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２７日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。

安藤氏は「前半から攻めた康誠がやったかと思ったけどな」と３着に入ったアスクエジンバラについて言及。続けて７番人気で勝利をつかんだロブチェンについて「強引に進路切り替えて制裁もらうやろが、直線それだけの手応えはあった。そこからフロックじゃ使えん脚で突き抜けとる」と指摘した。

上位人気３頭が馬券圏外にも入らない波乱の決着で、４番人気で２着に入ったフォルテアンジェロは「勝負根性ある」と評価。１番人気で７着に敗れたアンドゥーリルは「マイルって行きっぷり」と距離適性を疑問視。さらに２番人気で８着に敗れたジャスティンビスタついても「気性面が危ういわ」と見解を示した。