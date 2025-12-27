È¤µÙ¤á¤Ë´ÊÃ±¡¦ºÇ¹â¡£ÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤¨¤ë¤À¤±¡ØÂçº¬¤Î¿É»Ò¤¢¤¨¡Ù¤¬¥Ô¥ê¥Ã¡ª¤È¥Ï¥Þ¤ë¤ª¤¤¤·¤µ
Âçº¬¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ±ö¤â¤ß¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë»õ¤´¤¿¤¨¤È¡¢¿É»Ò¤Î¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ò°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥Ý¥ê¥Ý¥ê¡Ä¡Ä¡£¤µ¤Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ØÂçº¬¤Î¿É»Ò¤¢¤¨¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬¡Ä¡Ä4¡Á5cm¡ÊÌó200g¡Ë
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡ÒA¡Ó ¡¡
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2 ¡¡
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
Îý¤ê¿É»Ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÂçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ5mm³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡ÒA¡Ó¤òº®¤¼¤ë¡£¡Ê1¡Ë¤Î¿å¤±¤ò¤è¤¯¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¡¢¤¢¤¨¤ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾¤Ã¤¿Âçº¬¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä°ì»®¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸¥Î©¤ÎËþÂÅÙ¤ò¤½¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£