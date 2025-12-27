倉科カナ、ミニスカセットアップで魅せる美脚「異次元の美しさ」「脚長い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の倉科カナが12月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つセットアップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳美人女優「脚長い」膝上ミニスカから圧巻美脚
倉科は、12月26日放送のTBS系『明石家さんまのご長寿グランプリ2025』への出演を報告。「良ければ観てねー」と綴り、豪華なステージセットを背にしたオフショットを公開。 白いデニム生地のジャケットに白いミニスカートを合わせたセットアップコーディネートで、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎて見惚れる」「スタイル良すぎる」「可愛すぎて二度見した」「異次元の美しさで衝撃」「笑顔が可愛すぎる」「いつも素敵で憧れる」「脚長い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
