µÈ°æÍý¿Í»á¡¡¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥´¥ßÈ¢Åê¤²¤Ä¤±¡È»ö·ï¡É¾×·â¤Î¿¿Áê¡ÖµåÃÄ¹Êó¤¬¥«¥á¥é¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡Á°¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤ÎµÈ°æÍý¿Í»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¦´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤ÎYouTube¡Ö´äËÜÊÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥´¥ßÈ¢¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡È»ö·ï¡É¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£3Ç¯´Ö¤Ç¡¢ºÇ¤â¡È·ãÅÜ¡É¤·¤¿»î¹ç¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀÅÜ¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÌÜÁ°¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤éÂÔ¤Æ¡¢Æ¹¾å¤²¸«¤È¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤µ¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Á¤â¤Þ¤ÀCS¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·è¹Ô¡£Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢¤ªÁ°¤é¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤¢¤Î²»¤Ï¾¡¼Ô¤Î²»¤ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¥´¥ßÈ¢¤ò¡È¥Ð¡¼¥ó¡É¤ÈÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÉé¤±¤¿¼Ô¤Î²»¤ä¡¢³Ð¤¨¤È¤±¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¡¼¥Á»þÂå¤ÏÍ¥¤·¤¤·»µ®Ê¬¤À¤Ã¤¿µÈ°æ´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤ç¤¦ÊÑ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÈÉðÆ®ÇÉ¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ëÁª¼êÃ£¤Ï¤µ¤¾¤äÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï±éµ»¡£¤·¤«¤â±Ç²è¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ°æ»á¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¥Þ¥Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÏ¿ÍÑ¤ËÆ°²è¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¹Êó¤â¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¹Êó¤Î³á¸¶¤µ¤ó¤â¥´¥ßÈ¢Åê¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÊÏ¿²è¤ò¡Ë¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È±éµ»¡É¤Ï¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤éÆ£²¬¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£