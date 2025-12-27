TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦½÷»Ò½à·è¾¡¡Ê27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡ÛÂçºå·°±Ñ¤¬4Ï¢ÇÆÁÀ¤¦µþÅÔÀº²Ú¤ò·âÇË¡ª Ì¾Ìç¡¦ºù²Ö³Ø±à¤È¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð

¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù¤Î½÷»Ò½à·è¾¡2»î¹ç¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ÈÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£

4Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ºù²Ö³Ø±à¤Ï77¡Ý71¤ÇÅìµþ¤ÎÈ¬±À³Ø±à¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤Î2´§¤òÁÀ¤¦¡£Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤Ï3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ò80¡¼71¤ÇÇË¤ê¡¢2018Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡Ú½÷»Ò½à·è¾¡¡Û
ºù²Ö³Ø±à¡¡77¡¼71¡¡È¬±À³Ø±à
Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡¡80¡¼71¡¡µþÅÔÀº²Ú³Ø±à