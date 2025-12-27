Íñ¾Æ¤´ï¤ò»È¤¨¤Ð´ÊÃ±¡ª¼«²ÈÀ½¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡Ö°ËÃ£´¬¤¡×¤Ç²Ú¤ä¤«¤ª¤»¤Á¤Ë
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¤Ç³ÎÇ§¡Û¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐOK¡×¤Î¥á¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©
»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÉ®Æ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö°ËÃ£´¬¤¡×¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤Ë¡¢Âç¿Í¤À¤Ã¤Æ¤Ä¤¤²¿ÅÙ¤âÈ¤¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ËÃ£´¬¤¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢Íñ¾Æ¤´ï¤ò»È¤¨¤Ð¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤¼¤ÒÈäÏª¤·¤¿¤¤¡¢°ËÃ£´¬¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´¬Êª(½ñÊª)¤Ë»÷¤¿·Á¤Ï³Ø¶ÈÀ®½¢¤äÃÎ¼±½¬ÆÀ¤Î¾ÝÄ§
¡ÚºàÎÁ¡¦18.5¡ß13.5cm¤ÎÍñ¾Æ¤´ï1ÂæÊ¬¡Û¡öÁ´ÎÌ¤Ç411kcal¡¿±öÊ¬3.1g
¡¦¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¦¡¦¡¦ 1Ëç¡ÊÌó100g¡Ë
¡¦Íñ ¡¦¡¦¡¦3¸Ä
¢£A
¡¡¨¦º½Åü¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸2
¡¡¨¦¤ß¤ê¤ó¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸1
¡¡¨¦¤¦¤¹¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¡¦¡¦ ¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥ºàÎÁ¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó
¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥¥µ¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤ò¤Á¤®¤êÆþ¤ì¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤¹¤ë¡£Íñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤ÆA¤ò²Ã¤¨¡¢ ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë¤«¤¯¤Ï¤ó¤¹¤ë¡£
2¡¥¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¤ª¤ª¤Ã¤Æ¾Æ¤¯
Íñ¾Æ¤´ï¤ËÌý¤òÇö¤¯¤Ò¤¤¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ì¤ì¤Ö¤¤ó¤Ë2¡Á3ÉÃÃÖ¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¹¡£¤´¤¯¼å²Ð¤Ë¤«¤±¡¢1¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¤Õ¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤ª¤Ã¤Æ8¡Á10Ê¬¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¡¢É½ÌÌ¤¬´¥¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£Ê¿»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¡¢»®¤´¤È¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÍñ¾Æ¤´ï¤ËÌá¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¤ª¤ª¤¤¡¢4¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¡£
¥Û¥¤¥ë¤Ç¤ª¤ª¤¦¤È²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
3¡¥´¬¤¤¹¤Ç´¬¤¯
Àè¤Ë¾Æ¤¤¤¿ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ´¬¤¤¹¤Ë¤Î¤»¡¢²£¤Ë4¡Á5ËÜÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼êÁ°¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó·Ú¤¯´¬¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê´¬¤Ä¾¤·¤ÆÎ¾Ã¼¤òÎØ¥´¥à¤ÇÎ±¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
´¬¤¤¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë´¬¤¤¤Æ¤â¡ª
Àõ¤¯ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¤È´¬¤¤ä¤¹¤¤¡£
¢¨ÊÝÂ¸¤ÎÌÜ°Â¡§À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤Ç3¡Á4Æü¡£
¢£¤ª¤»¤Ámemo
¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡ª
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ï¡¢Á°ºÚ¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»É÷¤Ë1¿ÍÊ¬¤º¤ÄÀ¹¤Ã¤Æ¤â¡£¹õÆ¦¤Ê¤É½Á¤±¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¾®»®¤ËÆþ¤ì¤ÆÃÖ¤¡¢¤¢¤È¤Ï¿§¤ä·Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ÆÀ¹¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆîÅ·¤ä¾¾ÍÕ¤òÅº¤¨¤ë¤È¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
»ÔÈÎ¤Î°ËÃ£´¬¤¤Ï´Å¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤â¤Ã¤È´Å¤¯¤·¤¿¤¤Êý¤â¡¢¼êºî¤ê¤Ê¤éº½Åü¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢¹¥¤ß¤Î´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°ËÃ£¡×¤Ë¤Ï¡Ö¿è¤ÇÞ¯Íî¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢°ËÃ£´¬¤¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ë²Ú¤µ¤âÉ¬Í×¤Ê¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿ËÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹