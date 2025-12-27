°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¾Ð´é¤Ë¡Ö´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×
Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õ¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¿°¤ÉôÎ¼Ê¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¿²áµî¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡õ¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â
¢£°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´¶³´
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô¤¬¡ØZIP¡ª¡Ù¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«ー¥É¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¸ª¤ò´ó¤»¤ÆÊÂ¤Ö¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖI interviewed with Johnny Depp!! I was so happy to finally meet him!¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦½ÐÍè»ö¡£¥¸¥ç¥Ëー¥Ç¥Ã¥×Î®¤ÎZIP!¥Ýー¥º¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÁ´ÊÔ±Ñ¸ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿ー¤òÁ°¤ËÆ²¡¹¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë°¤Éô¤Î»ÑÀª¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç±þ¤¸¤ë¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¼Ì¿¿¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬°¤Éô¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î°ÂÅÈ´¶¤äÃ£À®´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ù¤Á¤ã¤ó´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¿ä¤·¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖÊõÊª¤À¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö°¤Éô¤¯¤ó¤Îµ±¤¯¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢°¤Éô¤ÎÃÎÀ¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ®½Å¤Ê¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢°¤Éô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£²áµî¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡õ¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â
Snow Man
