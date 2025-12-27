¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ë¤è¤ëZepp¥Ä¥¢ー³«Ëë¡ªµðÂç¤Ê¥éー¥á¥ó¤Î´ï¤âÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¢£¡Ö²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë´¢¤ê¾å¤²¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¡Ê»í±©¡Ë
¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤¬4th EP¡Ø²Ä°¦½÷»Ò¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿Zepp¥Ä¥¢ー¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é Zepp Tour 2025/2026～²Ä°¦½÷»Ò～¡Ù¤Î1¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤ëZepp Nagoya¤Ç¤Î¸ø±é¤ò12·î26Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö³«»Ï»þ¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ÎDJ¥Öー¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¥´¥¸¥é¤ÎµÕ½±¡Ù¼çÂê²Î¡Ö²ø½ÃÅç¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£»í±©¤Ï2³¬ÀÊ¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¤¤¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¡£1³¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¹ß¤êµÒÀÊ¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡Ö²ø½ÃÅç¡×¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¡¢Â³¤±¤Æ¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥à¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¡×¤Ç¤Î³Ý¤±À¼¤ò´ÑµÒ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¡£¥²¥Ã¥Èー¥Ï¥¦¥¹¤ä¥²¥Ã¥Èー¥Æ¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿BPMÂ®¤á¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¡ª¡×¤Î¥³ー¥ë¤¬¶Á¤¯¡£µíÊÁ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡Ö¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥±¥ó¥â¥Á¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£Â³¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥µー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡×¤Ç¤Ï¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑµÒ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¶¸¡£¡ÖÀÖÇ¡×¤Ç¤ÏµðÂç¤Ê¥éー¥á¥ó¤Î´ï¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤Æ¤Ü¡Ê¥éー¥á¥ó¤ÎÅòÀÚ¤êÆ»¶ñ¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬·Ú²÷¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËµðÂç¤Æ¤Ü¤âÅÐ¾ì¤·¡¢»í±©¼«¿È¤â¥À¥ó¥µー¤È¤È¤â¤ËÅòÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ºÆ¤ÓMC¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¡Ê¡©¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë»Ñ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£MCÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÉÔ»×µÄÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡Ù¼çÂê²Î¡Ö´ê¤¤¤Ï¤®¤ç¤¦¤µ¤ó¡×¡¢Amazon Original¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè7ÏÃ¼çÂê²Î¡ÖÆ°¤¯ÅÀP¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖÆ°¤¯ÅÀP¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢got2b¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ìº£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤Ø¡£²Î»ì¤Î¡Ö¥×¥Á¥ç¥Ø¥ó¥¶¥Ã¡ª¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤âÏÓ¤ò¾å²¼¤ËÍÉ¤é¤·¡¢½éÈäÏª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à¥´ー¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥µー¤Õ¤¿¤ê¤¬Çò¤ÈÀÖ¤ÎÉÛ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Àð»Ò¤ò¼ê¤ËÍÅ±ð¤ÊÉñ¤òÈäÏª¤·¡¢»í±©¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£ºÆ¤ÓMC¤ò¶´¤ß¡¢¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¤Î²Î»ìÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤¢¤¿¤ê¤« ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î¶á¤¯¤Î¹Ù³°¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£º£²ó´°àú¤Ë²Î¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿°áÁõ¤ò¤³¤ÎÆüÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò°áÁõ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾Àï¤Ï¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡Ö¥Þー¥á¥¤¥É¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢´ÑµÒ¤Ï¥°¥Ã¥º¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤Æ±þ¤¨¤ë¡£Â³¤¯¡Ö¤¿¤Þ¤â¤Î¤Þ¤¨¡×¤Ç¤Ï¥¥Ä¥Í¥Ýー¥º¤Ç²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¡£¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤Ç¤Ï²Î»ì¤Î¡Ö²¬»³Ì¾Êª ¤¤Ó¤À¤ó¤´¡×¤ò¡ÖÌ¾¸Å²°Ì¾Êª ¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤´ÅöÃÏ¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»í±©¤¬¥¦¥©ー¥¿ー¥Üー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤ò¥µー¥Õ¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢Ìó1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëZepp¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£ÆüÀ¹¤ì¤Æ¤ë¡© ¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë»÷¹ç¤¦¤è¤Ê¡© ¤ªÁ°¤é¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë´¢¤ê¾å¤²¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥³ー¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡Ö·ò¹¯¡×¤Ç¡¢É÷¼Ù¤â¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö³°¤Ë½Ð¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â·ò¹¯¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ç¯¤ò±Û¤·¤¿¤¾¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌ¾¸Å²°¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¹¥È3¶Ê¡¢ÎÏ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈMC¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡ÙÂè2´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥¦¥©ー¥¢¥¤¥Ëー¡×¤«¤é¡£¥À¥ó¥µー¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëµðÂç¥Ï¥ó¥Þー¤ò¼ê¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢»í±©¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¥â¥Á¤¬¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤±¤Æ¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¨¥¸¥½¥ó¡×¡Ö¾·¤Ç¡×¤ò¾ö¤ß¤«¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
»í±©¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¤È¡¢¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¡£²ñ¾ì¤Ë³Î¤«¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡¢Zepp¥Ä¥¢ーËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01.²ø½ÃÅç
02.¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥à
03.¥·¥ã¥Èー¥Ö¥ê¥¢¥ó
04.¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ
05.ÀÖÇ
06.´ê¤¤¤Ï¤®¤ç¤¦¤µ¤ó
07.Æ°¤¯ÅÀP
08.¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤
09.¥µ¥Þー¥¿¥¤¥à¥´ー¥¹¥È
10.¥Þー¥á¥¤¥É
11.¤¿¤Þ¤â¤Î¤Þ¤¨
12.ÅíÂÀÏº
13.¥¦¥©ー¥¢¥¤¥Ëー
14.¥¨¥¸¥½¥ó
15.¾·¤Ç
¢£¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é Zepp Tour 2025/2026～²Ä°¦½÷»Ò～¡Ù
¡Î2025Ç¯¡Ï
12/26¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
12/28¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
¡Î2026Ç¯¡Ï
1/10¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Namba
1/17¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë
1/25¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
